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Эксперт Белов: Берлин передаст танки Киеву при новом министре обороны Писториусе

Силовые структуры

Берлин, скорее всего, предоставит танки Leopard Киеву при новом руководителе Минобороны ФРГ Борисе Писториусе. Такое мнение выразил глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Эксперт Белов: Берлин передаст танки Киеву при новом министре обороны Писториусе

В интервью РИА Новости он отметил, что ФРГ поставит Украине лишь небольшое количество боевых машин. По его словам, Германия не собирается менять политику в отношении украинского конфликта.

Кроме того, эксперт не исключил, что Берлин позволит другим государствам самостоятельно заниматься передачей танков киевскому режиму.

"Наверное, это будут какие-то единицы, но это имеет принципиальное значение для ситуации в условиях прокси-войны", — добавил Белов.

Как пояснил специалист, окончательная позиция Германии по поставкам оборудования Вооружённым силам Украины (ВСУ) будет известна после встречи представителей НАТО на авиабазе в Рамштайне 20 января.

Ранее польский президент Анджей Дуда напомнил, что ФРГ является государством, входящим в состав НАТО, поэтому Берлин обязан передать танки Leopard Украине.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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