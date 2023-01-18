Берлин, скорее всего, предоставит танки Leopard Киеву при новом руководителе Минобороны ФРГ Борисе Писториусе. Такое мнение выразил глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
В интервью РИА Новости он отметил, что ФРГ поставит Украине лишь небольшое количество боевых машин. По его словам, Германия не собирается менять политику в отношении украинского конфликта.
Кроме того, эксперт не исключил, что Берлин позволит другим государствам самостоятельно заниматься передачей танков киевскому режиму.
"Наверное, это будут какие-то единицы, но это имеет принципиальное значение для ситуации в условиях прокси-войны", — добавил Белов.
Как пояснил специалист, окончательная позиция Германии по поставкам оборудования Вооружённым силам Украины (ВСУ) будет известна после встречи представителей НАТО на авиабазе в Рамштайне 20 января.
Ранее польский президент Анджей Дуда напомнил, что ФРГ является государством, входящим в состав НАТО, поэтому Берлин обязан передать танки Leopard Украине.
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