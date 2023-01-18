Newsweek: перекрытие транспортных путей Украины принесёт России быструю победу

У российского президента Владимира Путина имеются два варианта победы в ходе спецоперации, сообщил украинский депутат Егор Черниев.

По его словам, атака на некоторые цели в западной части Украины приведёт к быстрой победе Вооружённых сил РФ и капитуляции Киева.

"Такой удар позволит отрезать наши основные транспортные пути", — приводит слова парламентария издание Newsweek.

Кроме того, он добавил, что Путин способен сделать выбор в пользу "длинной победы". При таком сценарии российские военные возьмут под контроль регионы на востоке Украины, указал Черниев. Он также подчеркнул: Кремль вскоре начнёт подготовку к новому наступлению.

Директор программы международной безопасности Сет Джонс считает, что Россия пойдёт по длинному пути. Как пояснил эксперт, подразделения РФ могут попытаться окружить украинские войска в ключевых восточных областях.