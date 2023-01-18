Смертельно раненый старлей ВДВ РФ Раизов не бросил роту около Андреевки

Рота старшего лейтенанта Жумабая Раизова находилась у Андреевки, где проходили ожесточённые боевые действия с боевиками ВСУ. Противник начал окружать бойцов ВДВ, однако Раизов запросил поддержку артиллерии и лично занялся корректировкой огня.

В результате боя десантники ликвидировали шесть танков, восемь боевых машин пехоты и 30 солдат ВСУ. Группировка противника начала отступать, а рота под командованием Раизова занялась зачисткой Андреевки. Однако обстрел со стороны украинской армии не прекращался. Один из снарядов разорвался рядом со старшим лейтенантом, который вошёл в район первым.

"Едва обезболивающее подействовало, старший лейтенант Раизов поднялся на ноги и повёл нас к оборонительному рубежу", — цитирует слова сослуживцев старлея "Царьград".

Рота вышла из Андреевки без потерь, только после этого командир упал. Врачи пытались привести его в чувства, но Раизов погиб у них на руках.