Полковник армии США Блэк: Бахмут падёт в ближайшие недели

Украинская армия вынуждена отступать по всей линии фронта. И Бахмут (Артёмовск), скорее всего падёт в течение следующих недель. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Ричард Блэк в эфире Соловьёв LIVE.

Эксперт отметил, что российская армия значительно усилила группировку в зоне спецоперации на Украине за счёт мобилизованных. Он предположил, что ВС РФ будут наступать ещё сильнее.

Эксперт также назвал феноменальным уровень потерь в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, количество убитых военнослужащих составляет порядка 150 тысяч человек, что намного меньше, чем потери армии России.