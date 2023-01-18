Украинская армия вынуждена отступать по всей линии фронта. И Бахмут (Артёмовск), скорее всего падёт в течение следующих недель. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Ричард Блэк в эфире Соловьёв LIVE.
Эксперт отметил, что российская армия значительно усилила группировку в зоне спецоперации на Украине за счёт мобилизованных. Он предположил, что ВС РФ будут наступать ещё сильнее.
Эксперт также назвал феноменальным уровень потерь в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, количество убитых военнослужащих составляет порядка 150 тысяч человек, что намного меньше, чем потери армии России.
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Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".