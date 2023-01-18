Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что реформы российской армии могут запоздать.
Ходаковский отметил, что реформы ВС РФ могут занять длительное время, тогда как в спецоперации на Украине "побеждать нужно уже сейчас".
"У нас ко всему подходят фундаментально: перевооружить, переоснастить, реструктурировать, реорганизовать… И ставят сроки, соответствующие глобальности планов", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своëм микроблоге.
Он рассказал анекдот, который, по его мнению, отражает ситуацию.
"Ты совсем не думаешь про мою маму! Почему же? — думаю. Другое дело — что я о ней думаю…", — поделился юмореской военачальник.
Ходаковский выразил надежду на то, что реформаторами будет руководить желание сделать страну сильнее, а не "нагреть руки".
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