Ходаковский рассказал анекдот, размышляя о перевооружении ВС РФ: Не думаешь про мою маму!

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что реформы российской армии могут запоздать.

Ходаковский отметил, что реформы ВС РФ могут занять длительное время, тогда как в спецоперации на Украине "побеждать нужно уже сейчас".

"У нас ко всему подходят фундаментально: перевооружить, переоснастить, реструктурировать, реорганизовать… И ставят сроки, соответствующие глобальности планов", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своëм микроблоге.

Он рассказал анекдот, который, по его мнению, отражает ситуацию.

"Ты совсем не думаешь про мою маму! Почему же? — думаю. Другое дело — что я о ней думаю…", — поделился юмореской военачальник.

Ходаковский выразил надежду на то, что реформаторами будет руководить желание сделать страну сильнее, а не "нагреть руки".