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Мардан: в Рамштайне 20 января России будет фактически объявлена война

Силовые структуры

Риторика западных политиков последних дней говорит о том, что 20 января в Рамштайне России будет фактически объявлена война. Такое мнение высказал журналист Сергей Мардан.

Он прокомментировал в своём Telegram-канале заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, о том, что России нужно смириться с неизбежным — "Украина будет в НАТО".

Россия оказалась перед тяжёлым, но неизбежным выбором: либо воевать, для чего придётся мобилизовать абсолютно все ресурсы и перестроить всю политико-экономическую систему, либо сдаться, считает публицист.

"Надеяться, что Путин сдастся — крайне наивно. Мир на предъявленных России условиях — невозможен. Мир вообще больше невозможен", — заключил Мардан.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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