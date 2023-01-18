Риторика западных политиков последних дней говорит о том, что 20 января в Рамштайне России будет фактически объявлена война. Такое мнение высказал журналист Сергей Мардан.
Он прокомментировал в своём Telegram-канале заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, о том, что России нужно смириться с неизбежным — "Украина будет в НАТО".
Россия оказалась перед тяжёлым, но неизбежным выбором: либо воевать, для чего придётся мобилизовать абсолютно все ресурсы и перестроить всю политико-экономическую систему, либо сдаться, считает публицист.
"Надеяться, что Путин сдастся — крайне наивно. Мир на предъявленных России условиях — невозможен. Мир вообще больше невозможен", — заключил Мардан.
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