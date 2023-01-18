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Арестович: Россия не готова перейти в масштабное наступление на Украине

Силовые структуры

После отставки с поста советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович продолжает комментировать тему военной спецоперации. По его мнению, на данный момент Россия не готова к масштабному наступлению.

Арестович: Россия не готова перейти в масштабное наступление на Украине

Численность российских войск на Украине возросла до 330 тысяч, что является серьёзной угрозой для ВСУ. Однако этого недостаточно для массированных наступательных действий, считает Арестович.

"В отдельных местах мы видим скопление войск противника, но подготовки ударных соединений нет. Поэтому в ближайшие 2-3 недели большой в…* ожидать не стоит", — заявил он в беседе с Марком Фейгиным**.

*по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

**включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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