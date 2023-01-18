Через пару недель Артёмовск полностью окружат российские войска.
Об этом сообщает военный корреспондент Александр Матюшин, находящийся вблизи "артёмовской мясорубки".
Кроме Артёмовска штурмуют его пригородные зоны. Уже взяты рудник №7 и станция "Соль" — теперь ВСУ разрезана на части. Боевики сейчас буквально засыпали трупами необученных мобилизованных эту местность, отметил военкор в эфире на Первом канале.
По неподтверждённой информации в Северске уже эвакуируется администрация киевского режима. Разведгруппы России уже появляются в Торецке.
"После взятия Нью-Йорка, который является крупным ж/д узлом, мы сможем полностью перерезать пути снабжения Артёмовской группировки. Пока снабжение идёт через ту же Дружковку, через населённые пункты за Горловкой, которые превращены в укрепрайоны", — подытожил Матюшин.
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