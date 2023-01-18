Через пару недель город Артёмовск будет полностью окружён армией России

Через пару недель Артёмовск полностью окружат российские войска.

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Матюшин, находящийся вблизи "артёмовской мясорубки".

Кроме Артёмовска штурмуют его пригородные зоны. Уже взяты рудник №7 и станция "Соль" — теперь ВСУ разрезана на части. Боевики сейчас буквально засыпали трупами необученных мобилизованных эту местность, отметил военкор в эфире на Первом канале.

По неподтверждённой информации в Северске уже эвакуируется администрация киевского режима. Разведгруппы России уже появляются в Торецке.

"После взятия Нью-Йорка, который является крупным ж/д узлом, мы сможем полностью перерезать пути снабжения Артёмовской группировки. Пока снабжение идёт через ту же Дружковку, через населённые пункты за Горловкой, которые превращены в укрепрайоны", — подытожил Матюшин.