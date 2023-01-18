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Через пару недель город Артёмовск будет полностью окружён армией России

Силовые структуры

Через пару недель Артёмовск полностью окружат российские войска.

Через пару недель город Артёмовск будет полностью окружён армией России

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Матюшин, находящийся вблизи "артёмовской мясорубки".

Кроме Артёмовска штурмуют его пригородные зоны. Уже взяты рудник №7 и станция "Соль" — теперь ВСУ разрезана на части. Боевики сейчас буквально засыпали трупами необученных мобилизованных эту местность, отметил военкор в эфире на Первом канале.

По неподтверждённой информации в Северске уже эвакуируется администрация киевского режима. Разведгруппы России уже появляются в Торецке.

"После взятия Нью-Йорка, который является крупным ж/д узлом, мы сможем полностью перерезать пути снабжения Артёмовской группировки. Пока снабжение идёт через ту же Дружковку, через населённые пункты за Горловкой, которые превращены в укрепрайоны", — подытожил Матюшин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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