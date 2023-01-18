Баранец заявил, что в вертолётной аварии в Броварах обвинят Россию

Сегодня упал вертолёт на детский сад в Броварах под Киевом. В здании уже находились сотрудники и воспитанники учреждения. Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал произошедшее в интервью с изданием "Украина.ру".

Он отметил, что в случившемся могут обвинить РФ.

"Всё, что сегодня падает на Украине, всё, что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, всё это Россия (я утрирую). Во всём виновата Россия — это тупая украинская военная логика", — сказал эксперт.

Баранец считает, что здесь работают законы информационной войны. До тех пор, пока спецоперация не закончится, постоянно будут поступать ложные сведения о происходящем вокруг, отмечает эксперт.