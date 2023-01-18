На Украине сообщили о смерти палача УПА* времён Великой Отечественной войны Мирослава Симчича

Умер бывший сотник "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) Мирослав Симчич. Об этом проинформировала глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Мирослав Симчич

Симчич участвовал в боевых действиях против Советского Союза в 1943–1948 годах. Его подразделение напало на село Троица в 1944 году и уничтожило свыше 80 жителей, включая женщин, детей и пожилых людей.

Симчич был осуждён и провёл в местах лишения свободы 32 года. На Украине он был награждён орденами "Свободы" и "За заслуги". Ему был поставлен памятник во Львове как почётному гражданину.

* признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ