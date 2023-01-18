Нацполиция: погибший в авиакатастрофе в Броварах глава МВД Украины Монастырский летел в Харьков

Сегодня, 18 января, в Киевском районе упал вертолёт, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский. Машина упала рядом с детским садом в населённом пункте Бровары.

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что борт летел в одну из горячих точек в зоне спецоперации. Сейчас появились подробности. Стало известно, что вертолёт направлялся в Харьковскую область. Об этом сообщает Нацполиция региона.