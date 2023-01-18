Польша не является самостоятельным государством, она давно уже стала полигоном Запада. Власти страны могут своими руками уничтожить Варшаву, если примут участие в противостоянии с РФ. К такому мнению пришла обозреватель Сильвия Горлицкая в материале для Myśl Polska.
Автор пишет, что Польша — это потенциальное поле битвы. Если страна будет втянута в конфликт с Россией, то по польским городам и военным объектам будут нанесены ракетные удары.
"Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо. <…> Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путём втравливания поляков в военное противостояние", — пишет Горлицкая.
Для России Польша ничего не значит, но расположенные на её территории натовское вооружение и военные структуры делают страну уязвимой, отметила обозреватель.
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