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Myśl Polska: Варшава падёт после ответного удара России на агрессию НАТО

Силовые структуры

Польша не является самостоятельным государством, она давно уже стала полигоном Запада. Власти страны могут своими руками уничтожить Варшаву, если примут участие в противостоянии с РФ. К такому мнению пришла обозреватель Сильвия Горлицкая в материале для Myśl Polska.

Myśl Polska: Варшава падёт после ответного удара России на агрессию НАТО

Автор пишет, что Польша — это потенциальное поле битвы. Если страна будет втянута в конфликт с Россией, то по польским городам и военным объектам будут нанесены ракетные удары.

"Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо. <…> Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путём втравливания поляков в военное противостояние", — пишет Горлицкая.

Для России Польша ничего не значит, но расположенные на её территории натовское вооружение и военные структуры делают страну уязвимой, отметила обозреватель.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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