Украина может прекратить боевые действия в любой момент, заявил дипломат Гаврилов

Украина и его западные союзники могут любой момент прекратить боевые действия, поскольку им известны предложения России, заявил российский дипломат Константин Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Успех специальной военной операции развивается, он неминуем, как и реализация поставленных военно-политическим руководством России целей", — сказал Гаврилов.

По его словам, РФ будет достигать этих целей любым путём. Москва готова "к любому развитию ситуации", подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку "наша оборонка производит ракет ПВО примерно столько же, сколько производят все ОПК мира".