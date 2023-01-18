Украина и его западные союзники могут любой момент прекратить боевые действия, поскольку им известны предложения России, заявил российский дипломат Константин Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Успех специальной военной операции развивается, он неминуем, как и реализация поставленных военно-политическим руководством России целей", — сказал Гаврилов.
По его словам, РФ будет достигать этих целей любым путём. Москва готова "к любому развитию ситуации", подчеркнул дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа России в украинском конфликте неизбежна, поскольку "наша оборонка производит ракет ПВО примерно столько же, сколько производят все ОПК мира".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тела националистов оказались никому не нужны, они брошены своими же "побратимами".