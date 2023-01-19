Инструкторы Североатлантического альянса готовили украинских военных к боевым действиям ещё до начала российской спецоперации и эскалации в Донбассе. Об этом заявил пленный боевик нацбатальона "Азов"* Ринат Алиев.
Он рассказал, что во время срочной службы ему приходилось сталкиваться с военнослужащими из Канады, которые обучали солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказанию первой медицинской помощи.
"Другие группы проходили у них разное обучение, по специфике работы", — уточнил боевик в беседе с ТАСС.
По его словам, иностранцы также устраивали курсы по военной тактике и стрельбе для украинских военных.
Как пояснил Алиев, инструкторы НАТО постоянно присутствовали в учебном центре на территории Львовской области как минимум с 2018 года. Боевик добавил, что они показывали солдатам ВСУ, как правильно обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, произведёнными в США.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.