Пленный боевик "Азова"*: инструкторы НАТО обучали ВСУ ещё до начала спецоперации

Инструкторы Североатлантического альянса готовили украинских военных к боевым действиям ещё до начала российской спецоперации и эскалации в Донбассе. Об этом заявил пленный боевик нацбатальона "Азов"* Ринат Алиев.

Он рассказал, что во время срочной службы ему приходилось сталкиваться с военнослужащими из Канады, которые обучали солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказанию первой медицинской помощи.

"Другие группы проходили у них разное обучение, по специфике работы", — уточнил боевик в беседе с ТАСС.

По его словам, иностранцы также устраивали курсы по военной тактике и стрельбе для украинских военных.

Как пояснил Алиев, инструкторы НАТО постоянно присутствовали в учебном центре на территории Львовской области как минимум с 2018 года. Боевик добавил, что они показывали солдатам ВСУ, как правильно обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, произведёнными в США.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.