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Баширов: мы в апогее СВО, скоро украинские ракеты полетят на города России

Силовые структуры

Нет никаких сомнений, что Белый дом поставит Украине ракеты дальностью полёта 160 км и больше, а значит россияне должны быть готовы этому переломному моменту, заявил политолог Марат Баширов.

Баширов: мы в апогее СВО, скоро украинские ракеты полетят на города России

"Мы в апогее СВО. Коллективному Байдену нужна эскалация войны, чтобы удержать у власти режим Зеленского", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Эксперт предполагает, что руками Киева Запад будет запугивать граждан РФ, направляя дальнобойные ракеты на мирные города Крыма и других регионов России.

Потому, уверен политолог, стоит быть готовыми выполнять инструкции МО и МЧС.

"Здания мы восстановим, но чем меньше будет погибших, тем бессмысленнее будут такие пуски", — отметил Баширов.

Он не сомневается, что за подобной эскалацией последует ответ, вплоть до ударов тактическим ядерным оружием по территории Западной Украины.

Ранее российский военный эксперт рассказал, что телевидение Франции готовит граждан к войне с Россией.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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