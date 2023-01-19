Полковник Суворов: танки РФ превосходят Challenger 2 и Leopard по скорострельности

Западные танки Challenger 2 и Leopard отстают от боевых машин РФ по ряду характеристик, сообщил военный эксперт, полковник запаса Сергей Суворов.

По его словам, российские танки стреляют быстрее, чем британские и немецкие, а также превосходят их по мобильности. Как пояснил полковник, танк Challenger 2, произведённый в Великобритании, имеет среднюю огневую мощь из-за встроенной пушки калибра 120 миллиметров с раздельным заряжанием.

"Темп стрельбы из неё ниже, чем у наших танков с автоматом заряжания", — уточнил Суворов в интервью ТАСС.

При этом он обратил внимание на отличные защитные функции британских танков Challenger 2. Однако огромная масса машины отрицательно сказывается на мобильности, указал эксперт.

Кроме того, Суворов добавил, что с немецкими Leopard 2А4 легко справятся любые российские гранатомёты и противотанковые управляемые ракеты.