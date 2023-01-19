Кадыров показал кадры с попавшими в плен в районе Белогоровки военными ВСУ

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) получили возможность рассказать всю правду о киевском режиме, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В своих соцсетях он опубликовал кадры с украинскими солдатами, которые попали в российский плен в районе Белогоровки.

По его словам, Киев организовал плохую подготовку для мобилизованных перед отправкой на передовые позиции. Как пояснил Кадыров, новобранцам приходилось колоть дрова и копать ямы, в этом и заключалось всё обучение.

Трое военнопленных признались, что они были переброшены на линию соприкосновения всего два дня назад. Один из боевиков ВСУ пожаловался на своих товарищей, бросивших его на поле боя.

"Встал, грохоты, взрывы. Я упал. Запутался в ветках, отключился", — сказал военнослужащий.

Он добавил, что не мог самостоятельно передвигаться, поэтому из леса его вынесли бойцы батальона "Ахмат".