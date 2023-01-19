Военкор Пегов: подразделения РФ прорвались к Победе на Донецком направлении

Российские подразделения прорвались к населённому пункту Победа на Донецком направлении спецоперации, сообщил военкор Семён Пегов.

По его словам, это село расположено к юго-западу от Марьинки. Он отметил, что бойцы РФ, взяв Победу под свой контроль, вышли к важному участку местной рокады.

"Российские войска прорвались к Победе", — подтвердил Пегов.

Военный корреспондент добавил, что армия РФ продвинулась в Марьинке, оттеснив украинский гарнизон в западную часть города. Кроме того, Вооружённые силы России закрепились в Водяном и осуществили несколько атак в районе Невельского, уточнил журналист.

Пегов также подчеркнул: российские военные с помощью артиллерийских установок нанесли удар по укреплённому району Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.