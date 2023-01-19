ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже

ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в ведомстве.

"ФСБ РФ возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже", — говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданин США занимался сбором сведений о разработках по биологической тематике, "направленной против безопасности России". Какие либо иные подробности дела в ведомстве приводить отказались.

Пока неизвестно, о каких конкретно разработках идет речь. Имя подозреваемого также не разглашается. В ФСБ отказались называть страну, в интересах которой действовал данный гражданин.

Отметим, что в 2018 году ФСБ уже задерживала гражданина США, который занимался шпионской деятельностью.