Военкор Сладков: к "вооруженной агрессии России" Украина готовилась за два года до начала СВО

За два года до начала спецоперации Украина готовилась к противостоянию "вооружённой агрессии России", то есть с 2020 года. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

"Даже была распространена методичка, в которой описываются все детали обеспечения участников "противодействия агрессии". Интересно, что в разработке этой методички участвовали институты Норвегии (страна НАТО). В более поздних изданиях методички норвежские авторы уже не указывались", — пишет военкор.

В методичке описываются все виды довольствия для военнослужащих (денежное и вещевое), сроки отпусков, варианты ротации, условия лечения болезней и медобеспечения. Также прописано, что мобилизации подлежат мужчины и женщины от 20 до 60 лет.

Киев готовился заранее. Уже в 2020 году Украина называла Россию агрессором, когда Донбасс был под обстрелом и мирные жители гибли от рук киевского режима, резюмирует Сладков.