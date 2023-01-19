Военкоры Telegram-канала «Военная хроника» рассказали о значительных потерях украинской стороны в Запорожской области.
Отмечается, что российским силам удалось раскрыть местонахождение опорного пункта 65-й бригады ВСУ в селе Степовое. Он был обустроен на территории частного дома.
Военкоры подчеркивают, что обнаружить цель союзным силам помог разведывательный беспилотник. После передачи координат по объекту был нанесен удар бойцами 123-го полка мобрезерва ДНР.
Некоторым украинским боевикам после первого залпа удалось укрыться в блиндажно-окопном укреплении, которое находилось в лесополосе. Однако позже и они были ликвидированы.
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