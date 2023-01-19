ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении Запорожского фронта

Военкоры Telegram-канала «Военная хроника» рассказали о значительных потерях украинской стороны в Запорожской области.

Отмечается, что российским силам удалось раскрыть местонахождение опорного пункта 65-й бригады ВСУ в селе Степовое. Он был обустроен на территории частного дома.

Военкоры подчеркивают, что обнаружить цель союзным силам помог разведывательный беспилотник. После передачи координат по объекту был нанесен удар бойцами 123-го полка мобрезерва ДНР.

Некоторым украинским боевикам после первого залпа удалось укрыться в блиндажно-окопном укреплении, которое находилось в лесополосе. Однако позже и они были ликвидированы.