Зеленский отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что президент РФ жив

На завтраке в Давосе сегодня, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности переговоров с Москвой, так как у него нет уверенности, что глава России Владимир Путин жив.

"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чём говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации", — приводит слова Зеленского "Страна.ua".

Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов уже заявлял, что Путин болен раком и умрёт вскоре после спецоперации.