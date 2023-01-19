Украинский президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обрушился с критикой на западных партнёров.
По его словам, Запад проявляет нерешительность в вопросе передачи современных танков Киеву. Он призвал партнёров предоставить боевые машины украинским военным.
"Есть такие моменты, когда не надо колебаться, когда не нужно с кем-то сравниваться", — отметил Зеленский.
Глава Украины счёл нерешительные шаги некоторых западных лидеров "не очень верной стратегией".
Ранее замглавы Минобороны США Колин Каль заявил, что танки Abrams не будут включены в новый пакет военной помощи Киеву. Как пояснил представитель Пентагона, эти боевые машины сложны в использовании.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.