Зеленский: ВСУ вернут Крым, если Запад передаст тяжёлое вооружение Киеву

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в онлайн-формате, пообещал установить контроль над Крымом, если Запад передаст Киеву тяжёлое вооружение.

По его словам, Крымский полуостров является одной из важных целей Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжёлое вооружение, и мы вернём наше", — подчеркнул Зеленский.

Ранее военный эксперт, историк Юрий Кнутов заявил в интервью Pravda.Ru, что западные страны планируют передать Украине 300 танков для последующего наступления ВСУ на Крым. Он также подчеркнул: в случае поставок боевых машин НАТО специальная военная операция (СВО) может затянуться на месяцы. Специалист призвал готовить армию России к такой ситуации, насыщая её современными противотанковыми ракетными комплексами.