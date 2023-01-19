Пушилин: при грамотных шагах армии РФ фронт ВСУ в Донбассе рухнет

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные несмотря на то, что украинские боевики на протяжении восьми лет серьёзно укреплялись на Донбасском направлении, успешно продвигаются по линии фронта.

По его словам, применение армией РФ правильных и грамотных шагов приведёт к тому, что украинский фронт может рухнуть.

"Ждём, надеемся и поддерживаем наши подразделения всем, чем возможно, каждый на своём уровне. От этих ребят зависит, как будет в целом развиваться ситуация в 2023 году", — сказал Пушилин в интервью SM. News.

Ранее он проинформировал о том, что потери среди личного состава украинских боевиков в городе Соледар исчисляются тысячами.