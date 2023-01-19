МИД Украины: "Никаких красных линий, пора загнать русских в угол"

Гибель верхушки МВД Украины и взрыв дома в Днепропетровске должны сложить паззл, чтобы Запад предоставил Киеву ещё больше оружия, и даже наступательного.

Об этом сообщил бывший украинский посол в Германии, а ныне — заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

"Уже не должно быть никаких "красных линий", которые когда-то выстраивались, что мы не хотим до конца русских загонять в какой-то тупой угол, мы должны выдержать ещё какую-то паузу. Я думаю, наши партнеры в Вашингтоне или в Берлине, или Париже, они должны эти отговорки отложить раз и навсегда", — в эфире телеканала 1+1 сказал дипломат.

По его словам, если брать Берлин, то там до сих пор всё сложно, потому что там много завязано. И всё якобы происходит под давлением Москвы.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что взрыв дома в Днепропетровске могли организовать спецслужбы по приказу украинских властей, чтобы побудить Запад дать им ещё больше оружия.

"С очень высокой вероятностью дом в Днепре был взорван именно спецслужбами Украины по приказу Зеленского как раз за несколько дней до Рамштайна. Это идеальное время, чтобы разогнать волну в СМИ, а факты, опровергающие российский удар по жилому дому, чтобы не успели появиться", — отметил Марков.