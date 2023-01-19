MWM: боевые вертолёты ВКС РФ Ми-28 становятся угрозой для танков ВСУ, получив новые ЛМУР

Боевые вертолёты ВКС России Ми-28 ("Ночной охотник") получили новые лёгкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР), которые станут угрозой для танков ВС Украины. Этот боеприпас класса "воздух-поверхность" относится к высокоточному оружию и был создан специально для ликвидации бронетехники, пишет Military Watch Magazine (MWM).

ЛМУР ценятся за дальность действия и максимальную точность. Танки ВСУ не отличаются новизной, но их у противника большое количество, пишет источник. Украинский парк бронетехники один из самых больших в Европе. Российская армия методично его уничтожает, но Запад пополняет запасы Киева.

По этой причине ликвидация танков и другой тяжёлой техники является важной задачей на поле боя, пишет MWM. "Ночной охотник" может нести одновременно порядка 16 противотанковых управляемых ракет или 80 неуправляемых.