МК: Леонков заявил, что США применят в ходе СВО на Украине умные планирующие бомбы GLSDB

США могут поставить Киеву "умные" планирующие бомбы GLSDB, которые запускаются с земли и предназначены для РСЗО Himars. СМИ Запада информируют, что решение о передаче может быть принято уже в ближайшие дни во время встречи контактной группы "Рамштайн".

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что из себя представляют "умные бомбы" и готовы ли системы противовоздушной обороны (ПВО) России отражать их.

"Система GLSDB представляет собой высокоточный снаряд, который запускается пусковой установкой РСЗО. В полёте выпускаются крылья, за счёт чего бомба может планировать и лететь на большую дальность. То есть если обычные ракеты, которые Украина использовала при стрельбе из HIMARS, летят на 80 километров, то по заявленным характеристикам новый снаряд сможет преодолевать расстояния уже в 100, а то и 150 километров", — рассказал Леонков в беседе с "МК".

Он отметил, что ранее данные боеприпасы никогда не использовались в вооружённых конфликтах. Поэтому Леонков делает вывод, что Штаты решили провести испытания бомб GLSDB в зоне спецоперации на Украине, где идут активные боевые действия.

Получив такие боеприпасы, ВСУ смогут бить на дальние расстояния, отмечает эксперт. Но российские системы ПВО должны с ними справиться.

"Такого рода задача однозначно под силу нашим зенитным ракетным комплексам ближней и средней дальности "Тор М2". Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" тоже, я думаю, должен справиться. Сейчас мы увеличили количество комплексов, закрывающих воздушное пространство над всей территорией Российской Федерации, примыкающей к зоне боевых действий", — заключил Леонков.