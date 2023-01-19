20 января в Рамштайне генералы НАТО расскажут о новых поставках вооружения Киеву.
Политолог Семён Багдасаров уверен, что на этот раз Альянс сделает акцент на передаче ВСУ тяжёлой бронетехники.
"Мне кажется, что речь будет идти о поставке 30 машин Leopard 2, 14 танков Challenger 2 и ряда модификаций советских танков Т-72, которые находятся в странах бывшего соцблока", — заявил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".
По мнению Багдасарова, рост количества танков в рамках военной помощи Запада свидетельствует о том, что НАТО хочет подготовить ВСУ к наступлению.
ВС России смогут предотвратить данную угрозу, если помешают попаданию западных вооружений на территорию Украины, а также предотвратят поставки Киеву дополнительных объемов ГСМ.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.