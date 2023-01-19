Стрелков заявил, что командование ВС Украины может оставить в Артёмовске "гарнизон смертников"

Для Украины Артёмовск (Бахмут) имеет важное значение, поэтому сражаться за него ВСУ будут до последнего, если командование примет такое решение. Но оно может привести к "гарнизону смертников", считает бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков.

В отличие от Соледара, Артёмовск противник будет удерживать любой ценой, так как он является крупным дорожным узлом и историческим городом. Ради военной пропаганды и престижа украинское командование может принять решение оставить подразделения ВС Украины в населённом пункте.

"Будут ли ВСУ вводить свои резервы для предотвращения окружения Бахмута с севера и с юго-востока, начнут ли постепенный вывод гарнизона из намечающегося окружения и/или — как делали уже не раз — оставят "гарнизон смертников" в надежде на выигрыш времени", — задаётся вопросами Стрелков в своём Telegram-канале.

Американский полковник Дуглас Макгрегор полагает, что Артёмовск отойдёт под контроль ВС России уже в ближайшие недели.