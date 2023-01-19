Генерал Соболев заявил о трёхразовом горячем питании солдат в зоне СВО на Украине

В начале специальной военной операции (СВО) на Украине солдаты обходились сухими пайками. Однако сейчас вопрос с полевыми кухнями решён. Об этом заявил генерал Виктор Соболев.

Он подчеркнул, что решение о расконсервации полевых кухонь было принято в апреле прошлого года. Сейчас в зоне спецоперации солдаты получают трёхразовое горячее питание, так как именно это является одним из условий успешной службы, отметил генерал.

"Я сам был в учебных центрах, где в рамках частичной мобилизации формировались эти части, и там эти полевые кухни и другие элементы тылового обеспечения, в том числе и продовольственного, уже были в наличии. Так что вопрос уже решился", — заявил Соболев в беседе с Общественной Службой Новостей.