В начале специальной военной операции (СВО) на Украине солдаты обходились сухими пайками. Однако сейчас вопрос с полевыми кухнями решён. Об этом заявил генерал Виктор Соболев.
Он подчеркнул, что решение о расконсервации полевых кухонь было принято в апреле прошлого года. Сейчас в зоне спецоперации солдаты получают трёхразовое горячее питание, так как именно это является одним из условий успешной службы, отметил генерал.
"Я сам был в учебных центрах, где в рамках частичной мобилизации формировались эти части, и там эти полевые кухни и другие элементы тылового обеспечения, в том числе и продовольственного, уже были в наличии. Так что вопрос уже решился", — заявил Соболев в беседе с Общественной Службой Новостей.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.