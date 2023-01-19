Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что вооружение, которое будет поставлять Киеву Запад, пойдёт в расход.
"Эта техника также пойдёт в расход, как и предыдущая, без сомнений", — сказал дипломат в эфире "Россия 24".
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любое западное оружие на Украине и ответит на удары по своей территории. Так дипломат прокомментировал сообщение о том, что США рассматривают возможность передать Киеву снаряды, которые смогли бы "долететь" до Крыма.
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Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.