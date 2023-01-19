В ЛНР сообщили, что участвующие в боях за Артёмовск боевики ВСУ зажаты со всех сторон

Боевики Вооруженных сил Украины, которые участвуют в боях за Артёмовск в Донецкой Народной Республике, зажаты со всех сторон. Об этом рассказал заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

"Наши подразделения, силы и средства, которые работают на этом участке, действительно, ежедневно приносят очень серьезные результаты", - отметил Алаудинов.

Он отметил, что для достижения стратегического преимущества сейчас важен каждый клочок земли. По словам Алаудинова, обстановка на сегодняшний день такова, что противник оказался зажат со всех сторон и Артёмовск близок к оперативному блокированию.

Ранее сообщалось, что на артёмовском и соледарском направлениях ВСУ потеряли до 70 процентов личного состава.