США никогда не согласятся на прямое столкновение с Россией. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, Киев сейчас активно готовит провокации, цель которых - втянуть страны в полномасштабную войну. Однако, считает эксперт, США не выгоден конфликт с Россией из-за наличия у нее ядерного оружия.
"Россия балансирует на том уровне, чтобы США не пошли на прямое военное вмешательство", - считает эксперт.
По мнению эксперта, именно ядерный паритет между Россией и США определяет текущий ход спецоперации. Несмотря на огромный потенциал, Россия не форсирует СВО и не предпринимает молниеносных действий. Сивков полагает, что причиной тому - негласные договоренности между Москвой и Вашингтоном. При этом президент России Владимир Путин четко дал понять западным лидерам, что будет в случае проявления их агрессии в адрес РФ.
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