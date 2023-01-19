Академик Сивков рассказал, почему США не согласятся на прямое столкновение с Россией

США никогда не согласятся на прямое столкновение с Россией. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, Киев сейчас активно готовит провокации, цель которых - втянуть страны в полномасштабную войну. Однако, считает эксперт, США не выгоден конфликт с Россией из-за наличия у нее ядерного оружия.

"Россия балансирует на том уровне, чтобы США не пошли на прямое военное вмешательство", - считает эксперт.

По мнению эксперта, именно ядерный паритет между Россией и США определяет текущий ход спецоперации. Несмотря на огромный потенциал, Россия не форсирует СВО и не предпринимает молниеносных действий. Сивков полагает, что причиной тому - негласные договоренности между Москвой и Вашингтоном. При этом президент России Владимир Путин четко дал понять западным лидерам, что будет в случае проявления их агрессии в адрес РФ.