Генерал Гурулёв: ВС РФ получат всё необходимое для победы в СВО на Украине к лету 2023 года

Запад заявлял о готовности поставить тяжёлую технику ВСУ, что может говорит об угрозе прорыва фронта ВС РФ. Об этом проинформировал в эфире телеканала НТС генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулёв.

Решение Запада отправить ВСУ тяжёлое вооружение связано с тем, что Киев видит угрозу в силе российской армии, которая оснащена техникой, запасом материальных средств и готова к ведению боевых действий.

Гурулёв подчёркивает, что к любому оружию противника стоит относиться серьёзно. Тем не менее, ВС РФ готовы противостоять угрозам, поскольку Россия обладает мощным военно-промышленным комплексом.

"Да, на полную мощность наша оборонка выйдет по плану к концу марта. Но, я думаю, скорее всего, ближе к лету. Это будет тот объём, который обеспечит полностью ВС РФ оружием. Самое главное — нормально и достойно применить, отразить наступление врага. А победа достигается не обороной, победа достигается наступлением. И только наступление даст приближение той победы, которую мы все ждём", — заключил эксперт.