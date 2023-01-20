Канадский инструктор и наёмник Чаллис о потерях ВСУ: "Нам повезло, что мы выбрались"

Бывший канадский военнослужащий Джейс Чаллис, завербовавшийся на Украину в качестве наёмника, после возвращения на родину рассказал о огромных потерях ВСУ.

По его словам, бригада, к которой он был приписан, всего за три месяца боёв потеряла 520 солдат, а его разведотряд наёмников — 10 из 16 человек.

"Нам повезло, что мы выбрались. Это был полный смертельный тупик", — рассказал он корреспондентам издания Today Northumberland.

Наёмник также отметил, что в украинской армии процветает повсеместная коррупция, потому мобилизованных новобранцев снабжают только униформой и оружием, а остальное снаряжение, включая бронежилеты, они вынуждены покупать за собственные деньги.