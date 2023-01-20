Бывший канадский военнослужащий Джейс Чаллис, завербовавшийся на Украину в качестве наёмника, после возвращения на родину рассказал о огромных потерях ВСУ.
По его словам, бригада, к которой он был приписан, всего за три месяца боёв потеряла 520 солдат, а его разведотряд наёмников — 10 из 16 человек.
"Нам повезло, что мы выбрались. Это был полный смертельный тупик", — рассказал он корреспондентам издания Today Northumberland.
Наёмник также отметил, что в украинской армии процветает повсеместная коррупция, потому мобилизованных новобранцев снабжают только униформой и оружием, а остальное снаряжение, включая бронежилеты, они вынуждены покупать за собственные деньги.
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