Лётчик истребителя Су-35 ВКС РФ заявил, что украинские военные пилоты в воздушном пространстве всего лишь создают видимость каких-либо манёвров.
Однако приближаться к российским самолётам опасаются, поскольку истребители ВКС РФ прикрывают бомбардировщики и штурмовики в зоне военной спецоперации, отметил он.
"Близко к нам они не подходят, потому что знают, что шансов у них выжить нет", — заявил пилот в беседе с телеканалом "Звезда".
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