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Пилот Су-35 ВКС РФ: авиация ВСУ создаёт видимость каких-либо действий в зоне СВО

Силовые структуры

Лётчик истребителя Су-35 ВКС РФ заявил, что украинские военные пилоты в воздушном пространстве всего лишь создают видимость каких-либо манёвров.

Однако приближаться к российским самолётам опасаются, поскольку истребители ВКС РФ прикрывают бомбардировщики и штурмовики в зоне военной спецоперации, отметил он.

"Близко к нам они не подходят, потому что знают, что шансов у них выжить нет", — заявил пилот в беседе с телеканалом "Звезда".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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