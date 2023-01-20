Пилот Су-35 ВКС РФ: авиация ВСУ создаёт видимость каких-либо действий в зоне СВО

Лётчик истребителя Су-35 ВКС РФ заявил, что украинские военные пилоты в воздушном пространстве всего лишь создают видимость каких-либо манёвров.

Однако приближаться к российским самолётам опасаются, поскольку истребители ВКС РФ прикрывают бомбардировщики и штурмовики в зоне военной спецоперации, отметил он.

"Близко к нам они не подходят, потому что знают, что шансов у них выжить нет", — заявил пилот в беседе с телеканалом "Звезда".