Польские наёмники растоптали и сожгли украинский флаг. Процесс глумления над символом государства, за которое они ведут боевые действия, наёмники сняли на видео и выложили в Сеть.
На кадрах видно, как двое молодых людей сначала растягивают, а затем комкают украинский флаг. После этого они затоптали его ногами и бросили в печь. Весь процесс сопровождается нецензурной бранью и неприличными жестами.
На каком конкретно направлении произведена съемка, не уточняется. Также неизвестно, к какому подразделению ВСУ причислены польские наёмники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере