Польские наёмники растоптали украинский флаг и сожгли его в печке

Польские наёмники растоптали и сожгли украинский флаг. Процесс глумления над символом государства, за которое они ведут боевые действия, наёмники сняли на видео и выложили в Сеть.

На кадрах видно, как двое молодых людей сначала растягивают, а затем комкают украинский флаг. После этого они затоптали его ногами и бросили в печь. Весь процесс сопровождается нецензурной бранью и неприличными жестами.

На каком конкретно направлении произведена съемка, не уточняется. Также неизвестно, к какому подразделению ВСУ причислены польские наёмники.