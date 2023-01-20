Песков: техника НАТО принципиально ничего не изменит, а лишь добавит проблем Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовящиеся поставки тяжёлой техники НАТО на Украину.

По его словам, это оборудование принципиально не изменит обстановку в ходе конфликта. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, последствия таких поставок для киевского режима однозначно будут "со знаком минус".

"Подобные поставки не смогут принципиально ничего изменить, они лишь добавят проблем для Украины, украинского народа", — сказал Песков во время брифинга.

Он также добавил, что Запад сталкивается с большим количеством сложностей, предоставляя свою технику Киеву. Танки НАТО нужно будет ремонтировать и обслуживать, указал государственный деятель.

Песков убеждён: новый пакет западной военной помощи Украине не повлияет на продвижение ВС РФ на разных направлениях спецоперации.