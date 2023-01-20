Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал готовящиеся поставки тяжёлой техники НАТО на Украину.
По его словам, это оборудование принципиально не изменит обстановку в ходе конфликта. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, последствия таких поставок для киевского режима однозначно будут "со знаком минус".
"Подобные поставки не смогут принципиально ничего изменить, они лишь добавят проблем для Украины, украинского народа", — сказал Песков во время брифинга.
Он также добавил, что Запад сталкивается с большим количеством сложностей, предоставляя свою технику Киеву. Танки НАТО нужно будет ремонтировать и обслуживать, указал государственный деятель.
Песков убеждён: новый пакет западной военной помощи Украине не повлияет на продвижение ВС РФ на разных направлениях спецоперации.
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