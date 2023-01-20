Кремль прокомментировал размещение систем ПВО на крышах домов в Москве

Дмитрий Песков отказался комментировать размещение систем ПВО на крышах домов в Москве. Вопрос был озвучен в ходе брифинга для СМИ. Пресс-секретарь президента порекомендовал задать его представителям Министерства обороны.

"Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Потому обо всех мерах лучше спрашивать там", — сказал Дмитрий Песков.

Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых видны ПЗРК "Панцирь-С1", установленные на крышах столичных домов. Позже было опубликовано фото с комплексом, размещённым на крыше главного здания Министерства обороны.