Дмитрий Песков отказался комментировать размещение систем ПВО на крышах домов в Москве. Вопрос был озвучен в ходе брифинга для СМИ. Пресс-секретарь президента порекомендовал задать его представителям Министерства обороны.
"Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности. Потому обо всех мерах лучше спрашивать там", — сказал Дмитрий Песков.
Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых видны ПЗРК "Панцирь-С1", установленные на крышах столичных домов. Позже было опубликовано фото с комплексом, размещённым на крыше главного здания Министерства обороны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский еврейский конгресс потребовал от Сергея Лаврова извинений после слов о Гитлере