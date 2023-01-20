Кива призвал создать славянский трибунал над военными преступниками

Украинский оппозиционные политик Илья Кива предлагает создать славянский трибунал, чтобы судить военных преступников, которые спровоцировали военный конфликт на Украине.

"Мне кажется, серьёзно нужно подумать уже сейчас над формированием нашего славянского трибунала над теми, кто устроил, спровоцировал эту кровопролитную в…*. Ведь погибает наш генофонд, наши люди гибнут сегодня в этой мясорубке. Она была удобна Западу, она была удобна англосаксам. Она была выполнена отдельными ублюдками. И все они должны рано или поздно за свои преступления понести наказание", — сказал он в своём видеообращении.

По словам экс-депутата Верховной рады, всех военных преступников необходимо судить именно в рамках славянского трибунала на украинской земле.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте приняли резолюцию по поводу организации трибунала над Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.