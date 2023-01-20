В России участились случаи дезертирства из воинских частей

Издание NEWS.ru проанализировало сообщения о случаях оставления военными своих частей после начала СВО.

13 января 31-летний рядовой Дмитрий Перов сбежал из военной части, расположенной в зоне проведения СВО. Военнослужащий отправился домой в Липецкую область, прихватив с собой автомат с пятью магазинами и несколько гранат.

Ранее объяснялось, в каком случает в суд выносит реальный приговор за дезертирство.

Согласно подсчётам NEWS.ru, с 24 февраля 2022 года в СМИ упоминалось о 37 военных, бежавших из части.

"Для сравнения: за весь 2021 год в СМИ попали только 19 случаев оставления части. Все они — побеги срочников", — отмечается в публикации.

Сообщается, что военнослужащие нередко сбегают, пытаясь избежать попадания в зону спецоперации.

После объявления частичной мобилизации наказание для дезертиров ужесточилось. Оно предусматривает до 10 лет лишения свободы в случае, если военнослужащий провёл вне части больше месяца.