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В России участились случаи дезертирства из воинских частей

Силовые структуры

Издание NEWS.ru проанализировало сообщения о случаях оставления военными своих частей после начала СВО.

В России участились случаи дезертирства из воинских частей

13 января 31-летний рядовой Дмитрий Перов сбежал из военной части, расположенной в зоне проведения СВО. Военнослужащий отправился домой в Липецкую область, прихватив с собой автомат с пятью магазинами и несколько гранат.

Ранее объяснялось, в каком случает в суд выносит реальный приговор за дезертирство.

Согласно подсчётам NEWS.ru, с 24 февраля 2022 года в СМИ упоминалось о 37 военных, бежавших из части.

"Для сравнения: за весь 2021 год в СМИ попали только 19 случаев оставления части. Все они — побеги срочников", — отмечается в публикации.

Сообщается, что военнослужащие нередко сбегают, пытаясь избежать попадания в зону спецоперации.

После объявления частичной мобилизации наказание для дезертиров ужесточилось. Оно предусматривает до 10 лет лишения свободы в случае, если военнослужащий провёл вне части больше месяца.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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