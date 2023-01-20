Леонков: странам НАТО стоит готовиться к удару стратегическим ядерным оружием

Россия не будет применять тактическое ядерное оружие на Украине, а вот натовцам стоит приготовиться к худшему. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале.

Аналитик прокомментировал появившиеся в украинских соцсетях "инсайдерские" сообщения о том, что британская разведка MI-6 якобы рекомендовала офису Зеленского начать подготовку к возможным ударам по вооружённым силам Украины (ВСУ) тактическим ядерным оружием.

"Для тупоголовых англосаксов повторяю ещё раз: тактическое ядерное оружие на Украине применять не будем. Там наши соотечественники, в том числе и заражённые украинством. Их вылечим. Нацистов будем бить обычным оружием. А вам, с... [странам НАТО — прим. ред.], надо готовится не к ТЯО, а к СЯО [стратегическому ядерному оружию — прим. ред.]. Потому что ваша ненависть к нам неизлечима", — заявил Леонков.

Добавим, сегодня в МИД РФ, говоря о встрече министров обороны стран НАТО на базе "Рамштайн" в Германии заявили, что решение о наращивании Западом поставок вооружений киевскому режиму неизбежно приведёт к увеличению жертв и опасной эскалации.