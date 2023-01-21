Der Spiegel: Украине не хватит средств на обслуживание и ремонт немецких БМП Marder

Несмотря на то, что немецкие БМП Marder несложны в эксплуатации, обслуживание и ремонт машин могут стать для Украины проблемой, заявили немецкие аналитики. По их словам, техника должна проходить ТО не менее четырёх раз в год.

Кроме прочего, Киев не должен оправлять все машины на поле боя, а оставить часть в резерве, так как поставка запчастей также станет проблемой.

"Поскольку время от времени Marder будут выходить из строя из-за технических проблем, потребуется от 10 до 15 процентов резервных машин", — заявили аналитики Der Spiegel со ссылкой на немецких военных.

Marder не бывали в реальных боевых действиях за исключением миссий в Афганистане и Косово, однако, климатические условия на Украине иные и машины, вероятно, к ним не готовы, резюмировали авторы.

Ранее Берлин пообещал поставить Украине 40 БМП Marder в первом квартале этого года.