Несмотря на то, что немецкие БМП Marder несложны в эксплуатации, обслуживание и ремонт машин могут стать для Украины проблемой, заявили немецкие аналитики. По их словам, техника должна проходить ТО не менее четырёх раз в год.
Кроме прочего, Киев не должен оправлять все машины на поле боя, а оставить часть в резерве, так как поставка запчастей также станет проблемой.
"Поскольку время от времени Marder будут выходить из строя из-за технических проблем, потребуется от 10 до 15 процентов резервных машин", — заявили аналитики Der Spiegel со ссылкой на немецких военных.
Marder не бывали в реальных боевых действиях за исключением миссий в Афганистане и Косово, однако, климатические условия на Украине иные и машины, вероятно, к ним не готовы, резюмировали авторы.
Ранее Берлин пообещал поставить Украине 40 БМП Marder в первом квартале этого года.
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