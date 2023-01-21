"Росэнергоатом": Украина пытается вербовать сотрудников ЗАЭС

Сотрудников Запорожской АЭС, которые подписали контракт с "Росэнергоатомом" пытались вербовать украинские спецслужбы, сообщил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа.

По его словам, вербовать пытались по телефону.

"Украина активизировала усилия по вербовке сотрудников. В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону, — сказал он ТАСС. — И внаглую по телефону говорят: "А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим".

По словам собеседника агентства, люди "держатся" и не поддаются на провокации.

Как подчеркнул Карчаа, сотрудники украинских спецслужб не гнушаются угрозами в адрес сотрудников и их семей.