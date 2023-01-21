Рогов: силы ВС РФ подавляют ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Каменском на Запорожье — Киев в панике

Российские военные успешно продвигаются на Запорожском направлении и "сносят нацистские позиции" в городах Орехов, Гуляйполе и селе Каменское, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Как подчеркнул Рогов, после того, как российская армия выбила ВСУ из Лобкового, украинским националистам всё труднее держать позиции.

"Орехов, Гуляйполе, Каменское: идёт подавление огневых позиций (ВСУ. — Прим. ред.) в этих населённых пунктах, в том числе идёт постоянный огневой контакт. Наши танки, артиллерия сносят нацистские позиции", — пояснил Рогов ТАСС.

По словам Рогова, в Киеве не исключают, что российские войска выйдут к Запорожью.

"Паника в рядах представителей режима Зеленского сейчас существенная: обрывают трубки, уточняют у ВСУ, как идут дела, не пора ли уезжать", — резюмировал Рогов.