Продюсер "9-й роты" Александр Роднянский публично оклеветал российских солдат

Продюсер фильма "9-я рота" Александр Роднянский пошёл против россиян. Он публично оклеветал российских военнослужащих, обвинив их в якобы воровстве из сельских домов.

"Русские солдаты заходили в обычные сельские дома и воровали оттуда. И было видно кому они отправляли домой то плазменные экраны, то унитазы, какие-то позорные вещи, блендеры. И это же в простых домах!" — отметил он.

Стоит напомнить, что 4 марта Госдума официально ввела уголовную ответственность за распространение фейковых данных о действиях Вооружённых сил России.

В документе сказано, что за публикацию заведомо ложной информации под видом достоверной предусматривается штраф в размере от 700 тысяч до полутора миллиона рублей или наказание до трёх лет лишения свободы.