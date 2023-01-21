СБУ сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве

СБУ оцепила Деснянский район Киева для проведения контрразведывательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. В сообщении говорится, что возможны ограничения прохода и проезда, проверка документов и досмотр машин.

"Цель — усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан", — говорится в сообщении СБУ.

Также сотрудники СБУ будут осматривать общественные помещения и здания в указанном районе. По их информации, здесь в тайниках могут быть спрятаны запрещенные предметы.

Ранее СБУ уже провела аналогичные мероприятия в правительственном квартале в Киеве.