СБУ оцепила Деснянский район Киева для проведения контрразведывательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. В сообщении говорится, что возможны ограничения прохода и проезда, проверка документов и досмотр машин.
"Цель — усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан", — говорится в сообщении СБУ.
Также сотрудники СБУ будут осматривать общественные помещения и здания в указанном районе. По их информации, здесь в тайниках могут быть спрятаны запрещенные предметы.
Ранее СБУ уже провела аналогичные мероприятия в правительственном квартале в Киеве.
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