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МО РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52 и Ми-28

Силовые структуры

Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксирована боевая работа вертолётов Ка-52 и Ми-28 в зоне военной спецоперации на Украине.

На кадрах показано, как ударные летательные аппараты приближаются к цели и выполняют пуски управляемых ракет. Затем демонстрируются видео с прицела вертолёта: ракета с поразительной точностью поражает боевую машину противника.

"В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски управляемых авиационных ракет по военной технике ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены танк и легкобронированная техника ВСУ", — уточнили в военном ведомстве.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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