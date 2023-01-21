МО РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52 и Ми-28

Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксирована боевая работа вертолётов Ка-52 и Ми-28 в зоне военной спецоперации на Украине.

На кадрах показано, как ударные летательные аппараты приближаются к цели и выполняют пуски управляемых ракет. Затем демонстрируются видео с прицела вертолёта: ракета с поразительной точностью поражает боевую машину противника.

"В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски управляемых авиационных ракет по военной технике ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены танк и легкобронированная техника ВСУ", — уточнили в военном ведомстве.