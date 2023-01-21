Киев заверил США в том, что ВСУ удержат Артёмовск

Власти Украины пытаются убедить США продолжать оборону Артёмовска. Делать они это готовы даже несмотря на протесты Вашингтона и чудовищные потери.

"В то же время в американской администрации говорят о том, что власти Украины заверяют США в способности ВСУ отстоять Артёмовск", — пишет Reuters.

По информации издания, у Пентагона есть причины убедить командование ВСУ сдать город. Это необходимо для того, чтобы задействованные здесь части ВСУ смогли пройти обучение под руководством американских инструкторов. Также в интересах США сохранить как можно больше техники и живой силы украинской армии для весеннего наступления.

Эксперты Reuters отмечают, что Пентагон сомневается в успехах ВСУ под Артёмовском. Пока Киев держит оборону, российские войска продвигаются не только на Донецком, но и на Запорожском направлениях.